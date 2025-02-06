Суд Мэриленда заблокировал указ Трампа об ограничениях на гражданство

Федеральный суд штата Мэриленд заблокировал действие указа Дональда Трампа, по которому приостановили выдавать американское гражданство по праву рождения, передает «24KZ».

Судебный запрет распространяется на всю страну, сообщает газета Washington Post. По словам судьи, директива президента напрямую противоречит 14-й поправке Конституции США. Запрет будет действовать до окончательного рассмотрения дела или пока вышестоящая судебная инстанция не отменит его.

Напомним, указ об отмене получения гражданства по праву рождения Дональд Трамп подписал в день инаугурации 20 января. Мера является частью его политики по борьбе с нелегальной миграцией. Распространяется он на детей, чьи родители находятся в США незаконно или временно. Власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа Трампа. Ранее окружной суд штата Вашингтон также временно заблокировал нововведение.