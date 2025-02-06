Google отказалась от политики инклюзивности при найме сотрудников

Техногигант Google отказался от политики разнообразия, равенства и инклюзивности при найме новых сотрудников. Об этом узнали журналисты газеты Wall Street Journal из внутреннего письма, адресованного сотрудникам компании, передает «24KZ».

В эту группу входят представители национальных и социокультурных меньшинств. Внутренний курс компании следует политике президента страны, который ранее отменил так называемую политику инклюзивности во всех государственных структурах, назвав ее дискриминацией, поскольку такая практика может нарушать гражданские права других людей.