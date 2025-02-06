Дефицит строителей в США достиг 500 тысяч человек в 2024 году

Дефицит строителей в США в прошлом году достиг полумиллиона человек. Аналогичная ситуация может сложиться в Великобритании через 10 лет. А в Германии из-за дефицита кадров в отрасли снизились темпы строительства. Решить проблему власти пытаются, привлекая молодежь в эту профессию, передает «24KZ».

Дефицит строителей в США по итогам прошлого года достиг критической отметки. По данным Ассоциации строителей Америки, в сфере наблюдается нехватка 500 тысяч кадров. Похожая ситуация образовалась в производственном секторе, где не хватает операторов станков и специалистов по ремонту оборудования. Дело в том, что старые работники уходят на пенсию, а молодые мало заинтересованы в этой сфере. Для решения проблемы власти инвестируют миллиарды долларов в программы профессионального обучения, вводят льготы для компаний, организующих переквалификацию сотрудников, упрощают процесс получения рабочих виз для мигрантов.

НЕХВАТКА РАБОТНИКОВ ЗАМЕДЛИЛА ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ

Аналогичная ситуация сложилась в Германии. С 2024 года в строительном секторе страны наблюдается острая нехватка квалифицированных рабочих. Дефицит составляет более 19 тысяч человек, сообщают в Ассоциации строительной промышленности. Больше 10 тысяч из них – это специалисты по электротехнике. Еще порядка 9 тысяч – инженеры теплоснабжения и вентиляции. Ситуация создает кризис в сфере: темпы строительства снижаются из-за нехватки кадров, а также подорожания материалов. Это происходит еще и потому, что молодежь не хочет идти в профессию. Для решения проблемы власти Германии предоставляют больше грантов для обучения по рабочим специальностям и упрощают процесс получения рабочих виз для мигрантов. Всего в отрасли на сегодня заняты около 3 миллионов человек.

ДЕФИЦИТ СТРОИТЕЛЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕВЫСИТ 500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

В строительном секторе Великобритании назревает кризис. В стране там ожидается нехватка более полумиллиона рабочих. Это около 25% от общей рабочей силы страны. Это связано с тем, что порядка 45% строителей – старше 55 лет. В ближайшие 10 лет они выйдут на пенсию, что может вызвать острый дефицит рабочих кадров. В результате под угрозой срыва находится план правительства по строительству 1,5 миллиона домов к концу десятилетия. Эксперты отрасли утверждают, что британская система образования не обеспечивает следующее поколение строительных рабочих необходимыми навыками. Для решения проблемы власти страны объявили о создании 32 центров повышения квалификации. К 2028 году курсы будут обеспечивать ускоренную подготовку еще 5 тысяч учеников-строителей в год.

Авторы: Асель Абдыкалыкова, Жулдыз Атагельдиева