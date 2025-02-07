Свыше 10 тысяч грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа с начала перемирия

Более 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа за первые две недели после начала перемирия между Израилем и ХАМАС, передаёт «24KZ».

Большая часть продовольствия поступила в анклав через три контрольно-пропускных пункта на юге региона, сообщают в ООН.

В первую очередь в Газу завозят продукты питания, в планах — увеличить поставки лекарств, средств гигиены и других предметов. Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках первого этапа сделки ХАМАС передал 14 пленных. Израиль, в свою очередь, освободил 400 палестинских заключённых.