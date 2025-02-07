ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля нанесла два авиаудара по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана, передаёт «24KZ».

Атаке подверглись объекты группировки, где хранилось оружие. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

В армейской пресс-службе подчёркивают, что атака была совершена в рамках соглашения о прекращении огня. Израиль имеет право наносить удары, заранее уведомляя посредников, если военные заметят любую подозрительную активность со стороны группировки.

Отметим, что, согласно сделке, ЦАХАЛ должен был вывести свои силы из Ливана до 27 января, однако военные остались на своих позициях, заявив, что ливанская армия медленно занимает освобождённые «Хезболлой» позиции. Позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.