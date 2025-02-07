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Генпрокуроры США требуют ограничить доступ команды И. Маска к платёжной системе страны

  • 07.02.2025, 09:00
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Илон Маск, занимающий позицию советника главы государства, заявляет, что эти данные нужны для мониторинга и сокращения государственных расходов, передаёт «24KZ».

Он планирует урезать затраты правительства на 2 триллиона долларов. 

Созданный Трампом департамент по повышению эффективности госуправления, который возглавил Маск, призван оптимизировать госрасходы и бороться с лишней бюрократией в правительственных структурах.

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