Генпрокуроры США требуют ограничить доступ команды И. Маска к платёжной системе страны

Илон Маск, занимающий позицию советника главы государства, заявляет, что эти данные нужны для мониторинга и сокращения государственных расходов, передаёт «24KZ».

Он планирует урезать затраты правительства на 2 триллиона долларов.

Созданный Трампом департамент по повышению эффективности госуправления, который возглавил Маск, призван оптимизировать госрасходы и бороться с лишней бюрократией в правительственных структурах.