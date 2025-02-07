Из переполненных центров содержания в США начали выпускать мигрантов

Более 400 задержанных мигрантов отпустили в США из-за нехватки мест в центрах содержания, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В частности, выпускают нелегалов, за которыми нет тяжких преступлений, передаёт «24KZ».

Перед выходом на них надевают специальные электронные браслеты или просят зарегистрироваться в системе. После этого они должны вернуться в иммиграционный суд.

По данным Министерства внутренней безопасности США, на сегодня центры содержания мигрантов заполнены на 109%. Под стражей находятся более 42 тысяч человек, в то время как сеть коммерческих и окружных тюрем ведомства располагает 38 тысячами койко-мест. Более половины из них задержаны на южной границе страны.