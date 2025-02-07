World Robotics: роботы в Южной Корее заменили больше 10% рабочих

За последние двадцать лет количество промышленных роботов на заводах удвоилось, и сегодня их насчитывается более четырёх миллионов по всему миру. Об этом стало известно из ежегодного доклада World Robotics. Процесс связан с продолжающейся автоматизацией производства и развитием искусственного интеллекта.

Показатель продолжает расти, и к 2030 году он увеличится в шесть раз. Какие страны и компании лидируют в этой технологической гонке, узнавала корреспондент «24KZ».

Авторы доклада World Robotics составили рейтинг из десяти стран-лидеров по роботизации предприятий в мире.

Верхушку этого списка заняла Южная Корея. На каждые 10 тысяч сотрудников там приходится по 1012 промышленных роботов. Ежегодно их число растёт в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют данные последнего доклада World Robotics.

По мнению аналитиков, страна достигла такого успеха благодаря масштабным инвестициям в робототехнику. Правительство финансирует эту область, в том числе, чтобы решить проблему сокращающегося трудоспособного населения из-за низкой рождаемости, отметили в отчёте. До конца десятилетия правительство инвестирует почти два с половиной миллиарда долларов.

Согласно ежегодному отчёту *World Robotics*, на втором месте по роботизации предприятий находится Сингапур с количеством — 770 роботов на 10 тысяч человек. На третьей строчке расположился Китай, где рабочую силу заменяют 470 роботов на то же число сотрудников. Китаю немногим уступают Германия и Япония. Замыкают десятку Швеция, Дания, Словения, Швейцария и США.

В КИТАЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ РОБОТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ

Роботизированные системы становятся незаменимыми инструментами и для учёных, поскольку роботы повышают эффективность исследований. В прошлом году китайские учёные обнаружили воду в образцах грунта с обратной стороны Луны, взятых лунным зондом «Чанъэ-5», а космические аппараты NASA и Индии ранее заметили следы воды на поверхности спутника Земли. Однако оценить объём H2O и исследовать характер ледяных залежей пока не удавалось.

Как раз для этих целей Китайское космическое агентство планирует отправить насекомоподобного робота на Луну в следующем году. Аппарат находится на стадии доработки и тестирования. По словам разработчиков, робот-исследователь должен совершить не менее трёх прыжков в затенённые кратеры, чтобы провести детальный анализ и определить местоположение, количество и распределение льда.

Суровые условия на Луне станут серьёзным испытанием для китайского робота, так как в кратерах температура может достигать -249 градусов по Цельсию.

Ву Вейрен, главный конструктор китайского проекта по исследованию Луны:

- На южном полюсе Луны есть глубокие кратеры, куда никогда не заглядывает Солнце. Мы предполагаем, что там может быть вода. Мы надеемся, что после посадки летающий детектор сможет осмотреть один или два таких кратера. Однако работа в течение длительного времени в таких условиях — это серьёзный вызов для технического аппарата.

ИЛОН МАСК: TESLA ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ ДО 10 ТЫС. РОБОТОВ OPTIMUS В 2025 ГОДУ

Роботов также используют в сфере обслуживания и досуга. В прошлом году глава компании Tesla Илон Маск презентовал двух гуманоидов Optimus. Они могут выполнять разные задачи: от ухода за детьми и выгула собак до стрижки газонов и покупки продуктов. Они способны поднимать до 20 килограммов.

Накануне Маск объявил о планах серийного производства Optimus. В компании хотят выпустить до 10 тысяч человекоподобных роботов в этом году. При этом бизнесмен оценивает эту задачу как амбициозную и не считает страшным, если роботов выпустят меньше. Тем не менее старт серийному производству уже положен. Компания начала массовый набор сотрудников на своём заводе в Калифорнии. Предварительная стоимость одного Optimus составляет 30 тысяч долларов. Однако пока умных помощников будут использовать только внутри компании Tesla, в том числе на заводах, для снижения собственных затрат на производство, пояснил бизнесмен.

Илон Маск, генеральный директор Tesla:

- Удастся ли нам создать ровно 10 000 роботов к концу декабря этого года? Скорее всего, нет, но удастся ли нам создать несколько тысяч? Да, я думаю, что удастся. Будут ли эти несколько тысяч роботов Optimus делать полезные вещи к концу года? Да, я уверен, что они будут полезны.

WORLD ROBOTICS: К 2028 ГОДУ ОБЪЁМ МИРОВОГО РЫНКА РОБОТОВ ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ

К 2028 году объём мирового рынка роботов увеличится вдвое и составит порядка 260 млрд долларов. По мнению аналитиков World Robotics, большой спрос на роботов в промышленной отрасли, к примеру, на заводах по сборке автомобилей.