День без автомобилей провели в столице Колумбии

В столице Колумбии отметили День без автомобилей, передаёт «24KZ».

Жителей Боготы призвали пересесть с моторизированных транспортных средств на велосипеды, общественный транспорт или прогуливаться пешком с 5 утра до 9 вечера. Исключение распространялось только на машины для людей с инвалидностью, автомобили экстренных служб, общественный транспорт и электрокары. Эта инициатива поспособствует снижению трафика и улучшению качества воздуха в городе.

Мероприятие также призвано повысить осведомлённость граждан о важности использования более экологичных видов транспорта. Вне дорог остались около 2 миллионов автомобилей.