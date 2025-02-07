Software AG: 75% сотрудников интеллектуальной сферы используют ИИ в работе

Больше половины сотрудников интеллектуальной сферы применяют искусственный интеллект в работе, говорится в исследовании компании-разработчика программного обеспечения Software AG.

Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель достигнет 90%. Однако вместе с удобством приходят и риски, такие как утечка данных и вопросы конфиденциальности. Как компании справляются с новыми вызовами и какую роль искусственный интеллект играет в повышении производительности труда, выяснял корреспондент «24KZ».

Согласно исследованию Software AG, 75% работников интеллектуальной сферы уже используют ИИ в работе. А в ближайшем будущем этот показатель может вырасти до 90%. В эту группу попадают те, кто в основном работает за компьютером. Причём в большинстве случаев специалисты применяют для решения задач платформы, созданные на базе сторонних компаний. При этом разработчики нейросетей утверждают, что внедрение технологий в процесс может повысить эффективность труда почти на треть.

Питер, менеджер Google по продвижению чат-бота Gemini AI:

- Наибольшее преимущество ИИ заключается в том, что он бросает вызов вашему мышлению. Например, когда просите чат-бота ответить с точки зрения разных клиентов, технология не столько даёт вам ответы, сколько даёт вам спарринг-партнёра. Как менеджер по продвижению продукта, вы можете не иметь возможности для открытого обсуждения стратегии. Эти инструменты позволяют проводить мозговой штурм в неограниченном объёме. Повышение производительности труда эквивалентно тому, как если бы компания получила на треть больше сотрудников, работающих бесплатно.

Несанкционированное использование нейросетей также называют «теневым ИИ», так как процесс затрагивает вопрос контроля персональных данных. К примеру, неправильное применение чат-ботов влечёт угрозу утечки корпоративной информации, так как её напрямую отправляют на серверы компаний-разработчиков. Чаще всего владельцы платформ используют полученные материалы для обучения чат-ботов, но они также легко могут попасть в третьи руки.

Аластер Патерсон, генеральный директор и соучредитель Harmonic Security:

- Около 30% приложений ИИ используют информацию, введённую пользователем, для самообучения. Это означает, что эти данные становятся частью инструментария приложения, и они могут быть переданы кому-то другому в будущем. Конечно, компании будут обеспокоены тем, что их информация будет храниться на чужих серверах, которые они не контролируют, о которых ничего неизвестно и которые могут быть уязвимы для утечки данных. Но достать их из базы напрямую может быть практически невозможным.

BBC пишет, что компаниям будет сложно бороться с несанкционированным использованием искусственного интеллекта, поскольку технология может быть чрезвычайно полезна в руках специалистов, естественно, если они не нарушают политику конфиденциальности. Исследователи Software AG предлагают предприятиям внедрять инструменты на основе ИИ собственной разработки, чтобы избежать утечки данных, а также ввести регламент использования чат-ботов. Тем временем международные организации сходятся во мнении, что сфера искусственного интеллекта уже к 2030 году может привнести в мировую экономику 20 триллионов долларов.

Автор: Тамерлан Ким.