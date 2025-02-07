Профсоюзы США подали в суд на администрацию Д. Трампа из-за закрытия USAID

Американские профсоюзы подали иск против администрации Трампа в суд округа Колумбия. Они пытаются остановить закрытие Агентства по международному развитию США (USAID), передаёт «24KZ».

Правозащитники требуют признать указы президента незаконными, назначить независимого исполняющего обязанности директора организации, восстановить её деятельность, а также отозвать уведомления об увольнении. В тексте документа подчёркивается, что единственный орган, обладающий полномочиями ликвидировать USAID, — это Конгресс США.

Напомним, ранее Белый Дом приказал приостановить иностранную помощь другим странам.

По данным CNN, администрация Трампа планирует сократить численность сотрудников агентства с 10 тысяч до 300. Зарубежным специалистам предоставили 30 дней на возвращение в Америку.