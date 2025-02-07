Водный канал Буэнос-Айреса окрасился в красный цвет
Один из водных каналов Буэнос-Айреса окрасился в красный цвет, передаёт «24KZ».
Жители встревожены. Причины явления неизвестны.
По сообщениям местных СМИ, в воду могли попасть красители или химические отходы с близлежащих заводов. Местные жители считают, что это не случайность.
По их мнению, предприятия сбрасывают токсичные отходы. Водный путь пролегает через район кожевенных и текстильных фабрик. Экологи взяли пробы, чтобы установить причины изменения цвета воды.