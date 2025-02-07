Январь 2025 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

Прошлый месяц стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Европейская метеорологическая служба Copernicus, передаёт «24KZ».

По подсчётам экспертов, общемировая температура в январе составила 13 с лишним градусов. Показатель превысил доиндустриальный уровень на 1,75 градуса Цельсия. Это означает, что уже полтора года он превышает установленный Парижским соглашением порог в 1,5 градуса.

Теплее всего было в Южной и Восточной Европе, России, Канаде, на Аляске, в Австралии и даже в Антарктиде.