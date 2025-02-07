Пассажирский самолёт пропал на Аляске
На Аляске пропал пассажирский самолёт Bering Air, на борту которого находились девять человек, включая пилота, передаёт «24KZ»со ссылкой на Reuters.
По данным департамент общественной безопасности штата, самолет вылетел из города Уналаклит в Ном, и последний сигнал был зафиксирован через 38 минут после вылета.
Самолёт модели Cessna Caravan, выполняющий регулярные рейсы в условиях сложной погоды и гористой местности, был потерян над водой.
Спасательные службы ищут его последние координаты.