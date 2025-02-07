Треть населения Великобритании использует водомеры

Причины дефицита питьевой воды в мире связывают с последствиями изменения климата и деятельностью человека. Урбанизация и активное землепользование приводят к дальнейшему сокращению водных ресурсов. Как в разных странах мира пытаются решить эту проблему, выяснял корреспондент «24KZ».

Житель Великобритании тратит в среднем 150 литров питьевой воды в день. На юге и востоке Королевства, где дождевые осадки небольшие, потребление ресурса немного выше. Поэтому в таких регионах власти обязали водопроводные компании обеспечить дома водомерами. Специальные установки измеряют расход бытовой воды. Это своего рода стимул платить меньше по тарифам, самостоятельно контролируя потребление ресурса. Треть британского населения пользуется таким оборудованием уже больше 10 лет. Правительство хочет масштабировать этот проект в рамках водосберегающей стратегии, рассчитанной до 2030 года. Её разработал Департамент охраны окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства Великобритании. Программа направлена на рациональное использование и экономию воды.

ФРАНЦИЯ ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА 10% ДО 2030 ГОДА

Тем временем регион Восточные Пиренеи во Франции последние три года страдает от чрезмерной засухи. Дефицит осадков там достиг 65%. Поэтому специалисты туристической индустрии подписали хартию по использованию питьевой воды. В ней содержится почти 30 мер. В частности, нельзя заполнять ресурсом бассейны, поливать огороды и другие зелёные насаждения. Единственное исключение — если вода поступает из системы повторного использования.

До 2030 года такую технологию, под названием рекуперация, будут устанавливать в душевых всех новых отелей. Ограничения по использованию воды в будущем будут охватывать не только отрасль туризма. Президент Эммануэль Макрон поручил сократить потребление ресурса во всех секторах страны до конца десятилетия.

Правительство, в свою очередь, выделит 180 миллионов евро в год на ремонт систем водоснабжения. Из-за длительного недостатка инвестиций объекты в стране износились, — заявил Макрон.

КИТАЙСКИЕ АГРАРИИ ПРИОБРЕЛИ 300 ТЫС. СЕЛЬХОЗДРОНОВ В 2024 ГОДУ

В китайских посёлках поливают огороды не фермеры, а специальные сельскохозяйственные дроны. Управлять ими можно с помощью приложения на смартфоне. Летательные аппараты распыляют до 18 литров воды и пестицидов в минуту. Чтобы полить участок площадью около 2 гектаров, дронам требуется менее двух часов, в то время как у фермера на это уходит три дня.

Благодаря технологии точечного орошения аппараты помогают экономить воду во время полива. Сенсоры и камеры, встроенные в них, постоянно мониторят состояние почвы и растений и распыляют воду только на тех участках, которые действительно в этом нуждаются.

Местные аграрии отмечают, что урожайность после внедрения технологии выросла на 20%. Сейчас сельскохозяйственные дроны в стране — товар массового производства. В прошлом году китайские фермеры приобрели 300 тысяч летательных аппаратов.

Автор: Тамерлан Ким.