Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Дональд Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда в Гааге, который ранее выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает «24KZ».

В ноябре прошлого года МУС обвинил политика в военных преступлениях и против человечности. В Израиле отвергли решение суда, назвав его антисемитским.

Согласно указу Трампа, под санкции со стороны США попадут должностные лица суда, которые поддерживают расследования против граждан и союзников страны. Ограничения включают заморозку любых активов в стране и запрет на въезд в Соединённые Штаты.

В документе говорится, что МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав ордер на арест Нетаньяху, так как фактически Израиль не является членом Международного суда и не признаёт его юрисдикции. Комментариев от органа в Гааге пока не поступало.