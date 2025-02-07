США намерены ежедневно направлять в Гуантанамо рейсы с мигрантами

Власти США планируют увеличить количество рейсов с нелегальными мигрантами на военную базу США Гуантанамо, передает «24KZ». Самолёты будут направлять туда ежедневно. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

На этой неделе туда прибыло два борта с 20 нелегалами. Сначала их размещают в следственном изоляторе, отдельно от других задержанных. Позже направят в страны, откуда они прибыли.

Ранее Дональд Трамп распорядился подготовить военно-морскую базу США на Кубе для размещения нелегальных мигрантов. По плану там должны разместить 30 тысяч человек. Место содержания под стражей в основном предназначалось для особо опасных преступников, к примеру, членов международных террористических группировок.