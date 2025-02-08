Режим ЧС из-за 7 тысяч землетрясений объявили на острове Санторини

Власти Греции объявили чрезвычайную ситуацию на острове Санторини из-за серии землетрясений. Меры будут действовать до 3 марта, передает «24KZ».

За минувшую неделю на архипелаге зарегистрировали больше 7 тысяч подземных толчков. Эвакуировано 11 тысяч человек. В регионе закрыты школы, на месте в круглосуточном режиме дежурят бригады медиков и спасателей. Эксперты предупредили о возможных оползнях и призвали местных жителей проявлять осторожность.

Отметим, Санторини – один из самых популярных греческих островов среди туристов. Ежегодно его посещают миллионы человек.