Швеция ужесточит законы об оружии после массовой стрельбы в школе

Правительство Швеции планирует ужесточить закон об огнестрельном оружии после массовой стрельбы в школе Эребру. Предложения предусматривают ограничение доступа к полуавтоматическому оружию военного типа, передает «24KZ».

Кроме того, предлагается ужесточить выдачу разрешений людям с ментальными расстройствами. На сегодня Швеция занимает одно из ведущих мест в Европе по числу смертей от огнестрельного оружия.

Напомним, 5 февраля в образовательном учреждении города Эребру произошла стрельба. Жертвами трагедии стали 11 человек. Нападавшим оказался 35-летний бывший ученик школы. Мотивы преступления неизвестны.