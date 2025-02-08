Наркоторговцы устроили перестрелку в Брюсселе

Четыре перестрелки за последние три дня произошло в Брюсселе. Есть раненые и погибший. По сообщению местных властей, произвол устраивают наркоторговцы. Они не могут разделить между собой сферы влияния, передает «24KZ».

Жанат Эрнст, корреспондент:

– Ранним утром 5 февраля двое мужчин в масках открыли огонь из автоматов Калашникова возле станции метро «Клемансо» в брюссельском районе Андерлехт. На следующий день произошло еще два эпизода со стрельбой. В четвертый раз перестрелка произошла ранним утром в пятницу в том же районе Андерлехт. В результате один человек погиб. Следственные органы проводят его опознание. Еще трое ранены.

Всем преступникам удалось скрыться с места происшествия, подтвердили в брюссельской прокуратуре. Власти города пытаются справиться с волной насилия. В МВД королевства предлагают увеличить число полицейских на улицах города.

Бернар Кентен, министр МВД Бельгии:

– Первое, нужно расширить число полицейских нарядов в Брюсселе. Мы уже решили отправить больше стражей порядка на станции метро. Федеральный резерв полиции также выставлен в Андерлехте, чтобы усилить охрану в районе Южного вокзала. Улицы принадлежат жителям, а не наркоторговцам. Сегодня это больше, чем слоган. Это должно стать реальностью. Мы предпримем все меры вместе со всеми компетентными органами, как на министерском, так и на административном уровнях.

Жанат Эрнст, корреспондент:

– Деятельность преступных группировок, связанных с наркомафией, уже давно стала проблемой бельгийских городов. Новое правительство, пришедшее к власти 3 февраля, объявило о политике «нулевой терпимости» к наркоторговле. Какие еще шаги будут предприняты, узнаем в самое ближайшее время. Мы следим за развитием событий.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов