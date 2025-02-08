В Сеуле начнут штрафовать за кормление голубей

1 миллион вон или 355 тысяч тенге. Такой штраф предусмотрен в Сеуле за кормление голубей. В других регионах Южной Кореи также запретили давать пищу этим птицам. Однако некоторые жители выступают против новых правил, передает «24KZ».

На сеульских улицах теперь практически не встретишь птиц. В конце прошлого месяца городской совет принял постановление о запрете кормления опасных диких животных. К ним отнесли и голубей. Теперь за их кормление грозит штраф 1 миллион вон или 355 тысяч тенге.

Владислав Цой, корреспондент:

– В Сеуле численность голубей значительно выросла перед Олимпийскими играми 1988 года. Этих птиц запускали в небо во время спортивных мероприятий. Но с 2020 по 2023 год число жалоб от горожан на ущерб, нанесенный голубями, выросло почти в 3 раза и достигло порядка полутора тысяч. Жители жаловались в основном на птичий помёт возле своих домов.

Голуби даже разрушают памятники архитектуры. В 1999 году, чтобы защитить от птичьего помёта пагоду Вонгакса XIV века, правительство построило конструкцию из стекла и стали, потратив на это около 1 миллиарда вон. А кормление этих птиц привело к трехкратному увеличению их численности. Поэтому в Сеуле решились на крайние меры.

Пак Ми Сон, директор департамента природы и экологии мэрии г. Сеула:

– Голубиный помёт накапливается на зданиях, мостах и других сооружениях, вызывая коррозию из-за своей высокой кислотности. Кроме того, линька голубей может привести к респираторным заболеваниям. Также есть риск распространения бактерий, так как люди приносят их в дом, наступая на голубиный помёт.

С мерами властей не согласны в Ассоциации по защите животных. Ведь без подкормки голуби могут погибнуть от голода. Вместо этого защитники природы предлагают давать им корм с добавлением препаратов, препятствующих размножению птиц.

Ли Вон Бок, президент Корейской ассоциации по защите животных:

– Мы считаем, что политика должна быть направлена не на запреты, а на контроль и регулирование численности голубей. В прошлом в Сеуле была аналогичная проблема с бездомными кошками. Первоначально власти пытались просто отлавливать и уничтожать кошек, но после протестов граждан перешли к программе по отлову, стерилизации и выпуску на волю, которая постепенно сократила их численность.

Свои предложения Ассоциация по защите животных направила на рассмотрение парламентариев. Тем временем, запрет на кормление голубей уже вступил в силу в Сеуле, но штрафы начнут взимать только с 1 марта. В течение месяца власти будут объяснять жителям, почему нельзя кормить этих птиц и как из символа мира они превратились в разносчиков инфекций и разрушителей памятников истории.

Авторы: Владислав Цой, Ольга Лян