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Обломки пропавшего самолёта обнаружили на Аляске

  • 08.02.2025, 13:27
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Обломки пропавшего самолёта обнаружили на Аляске

На Аляске обнаружили обломки пропавшего несколько дней назад самолёта. Как сообщает AP, воздушное судно разбилось неподалеку от города Ном, куда оно и направлялось. Никто из пассажиров не выжил, передает «24KZ».

На борту находились 10 человек. На месте трагедии работают экстренные службы. Причины катастрофы неизвестны.

Напомним, самолет компании Bering Air пропал с радаров через 38 минут после вылета. Это уже третья авиакатастрофа в стране менее чем за две недели.

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