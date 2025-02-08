ХАМАС освободит ещё трёх израильских заложников

8 февраля палестинское движение ХАМАС передаст Израилю ещё трёх заложников. Это мужчины в возрасте от 30 до 56 лет, сообщает канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В какое время состоится обмен пока неизвестно, передает «24KZ».

Израиль, в свою очередь, должен выпустить очередную группу палестинских заключенных. Это 180 человек.

Отметим, 19 января, то есть с даты вступления в силу соглашения о перемирии, произошло уже пять таких встреч. Движение передало 14 пленных. Израиль взамен освободил 400 палестинских заключенных.