Лицом нового выпуска журнала TIME стал Илон Маск

Илон Маск стал лицом нового выпуска журнала Time. На обложке миллиардер восседает за рабочим столом главы Белого дома. Так авторы статьи хотели подчеркнуть его влияние на американское правительство, передает «24KZ».

Газета Washington Post придерживается мнения коллег. В этом издании Маска назвали «теневым президентом». Спектр его влияния настолько велик, что возглавляемый им Департамент государственной эффективности получил доступ к платежной базе Министерства финансов. Это вызвало волну протестов среди сенаторов, конгрессменов-демократов и юристов по всей стране. По их мнению, мера нарушает конфиденциальность налогоплательщиков.