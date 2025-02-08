Крушение самолёта в Сан-Паулу: погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолёта на юге Бразилии. Ещё 7 — получили ранения. Их доставили в местную больницу, передаёт «24KZ».

Как сообщает CNN Brasil, воздушное судно летело по маршруту «Сан-Паулу — Порту-Алегри». За несколько минут до катастрофы связь с экипажем была потеряна.

Самолёт упал на оживлённую дорогу и врезался в пассажирский автобус. На месте трагедии работают экстренные службы. Причины ЧП станут известны в ходе расследования.