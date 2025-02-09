Суд заблокировал план Трампа по отзыву сотрудников USAID

Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Дональда Трампа отозвать сотрудников Агентства по международному развитию и отправить их в административный отпуск, сообщает «24KZ».

Постановление будет действовать до 14 февраля, а 12-го состоится слушание по делу. Кроме того, суд решил восстановить в должностях 500 работников организации.

Напомним, ранее Трамп подписал указ о заморозке программ USAID на три месяца, чтобы проверить их на соответствие внешней политике страны.

С 1 февраля перестал работать сайт организации, а также аккаунты в соцсетях. Спустя два дня закрылась и штаб-квартира USAID в Вашингтоне. Свыше тысячи сотрудников агентства либо уволили, либо отправили в отпуск без объяснения причин.

На фоне этих событий американские профсоюзы подали иск на администрацию Трампа для обжалования нововведения.