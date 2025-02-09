В Японии из-за снегопадов погиб один человек, еще 4 пострадали

Мощный снегопад обрушился на северную часть Японии, сообщает «24KZ». Высота снежного покрова местами достигает 4 метров. В результате стихии погиб человек, ещё четверо пострадали.

Десятки автомобилей оказались погребены под снегом. Повалены деревья, повреждены дома. Непогода вызвала пробки на дорогах, движение на нескольких автотрассах парализовано. Отменены авиарейсы.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки и заморозки продолжатся в ближайшие дни. Местные власти рекомендуют жителям переждать непогоду дома.