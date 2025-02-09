Пятеро освобожденных ХАМАС граждан Таиланда вернулись в Бангкок

Пятеро граждан Таиланда, освобождённые из плена ХАМАС, вернулись на родину, передает «24KZ». В аэропорту Бангкока их встречали родные, которые ждали этого момента больше года.

Тайских граждан освободили в результате временного перемирия, достигнутого Израилем и ХАМАС 19 января.

По информации министерства иностранных дел Таиланда, с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, который вспыхнул 7 октября 2023 года, ХАМАС отпустил 28 человек, ещё один остаётся в плену. В списке погибших из-за войны в Газе также числятся 46 граждан страны.

Как сообщает британская газета BBC, в Израиле проживают около 30 тысяч тайцев, большинство из которых работают в сельскохозяйственном секторе.

Вилас Тэнна, отец освобождённого заложника:

- После смерти жены у меня остался только сын. Когда он исчез, мне казалось, что моя жизнь раскололась на до и после. Но теперь, когда он вернулся, я снова ощущаю себя полноценным человеком. Его возвращение – это счастье. Я не терял надежды до последнего.