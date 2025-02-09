29 человек пропали без вести в результате схода оползня в Китае

29 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае, сообщает «24KZ». Поток грязевых масс в провинции Сычуань спровоцировали сильные дожди.

В результате стихии пострадали по меньшей мере 10 домов. Двоих человек вытащили из-под завалов живыми. На месте происшествия продолжаются поиски, идёт эвакуация местных жителей.

Китайское правительство выделило 11 млн долларов на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, власти проведут проверку возможных геологических угроз в соседних районах.