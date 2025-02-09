Дорогое жильё в Германии мешает найму квалифицированных работников. Каждый третий специалист в крупных городах страны задумывается о переезде или смене работы из-за высоких цен на аренду и покупку недвижимости, сообщает «24KZ» со ссылкой на немецкий портал Spiegel.

Проблема особенно остро стоит в сферах с невысокими зарплатами: здравоохранение, общественное питание, розничная торговля. Например, в Мюнхене стоимость аренды за квадратный метр в новостройке достигает 25 евро, не включая коммунальные услуги, пишет Deutsche Welle. В пересчёте на тенге это более 13 тысяч за квадрат. Чтобы решить проблему дефицита кадров, работодатели строят корпоративное жильё. Так, городское коммунальное предприятие Мюнхена уже предоставило своим сотрудникам 1500 квартир и планирует возвести ещё столько же в течение пяти лет.