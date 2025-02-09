Запущена первая в мире платформа для мониторинга развития ИИ

Первую глобальную платформу, где будет собираться информация о рисках и инцидентах, связанных с искусственным интеллектом, запустила ОЭСР, сообщает «24KZ».

Это нужно для безопасности при его использовании, считают в Организации экономического сотрудничества и развития. Многие компании, специализирующиеся на внедрении ИИ, уже подключились к международной инициативе. В их числе Amazon, Google и Microsoft.

Анализ о рисках развития искусственного интеллекта со временем поможет выработать единые правила, которые обезопасят мир от негативных последствий. Также предлагают разработать специальные сервисы, с помощью которых можно будет узнать, использовали ли искусственный интеллект при создании контента, либо помечать водяными знаками сгенерированные им фото и видео.

Клара Шаппа, делегированный министр цифровизации и искусственного интеллекта Франции:

- Как следует развивать искусственный интеллект, нужно обсуждать его возможности. Но для этого необходимо создать условия, в которых появится доверие для будущего полного принятия ИИ. Везде, куда бы я ни пошла, во Франции или во всех странах мира, я слышу одни и те же истории. Речь идет о страхах и трудностях в управлении этой инновацией.

Джерри Шийен, руководитель подразделения ОЭСР по науке, технологиям и инновациям:

- Я очень рассчитываю на официальное утверждение справочной информации по смягчению рисков. Также важно иметь доступ к сравнению лучших практик и определению оптимального варианта, который поможет гарантировать безопасное и ответственное развитие и внедрение искусственного интеллекта.