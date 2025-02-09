Скрипку Страдивари продали за $11 млн на аукционе в Нью-Йорке

Скрипку знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари продали за 11 миллионов долларов. Лот, которому больше 300 лет, ушёл с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, передает «24KZ».

Покупатель пожелал остаться анонимным. Страдивари изготовил проданную скрипку в свою «золотую эпоху». Музыкальные инструменты того периода – самые востребованные среди коллекционеров. Они считаются более качественными, чем ранние работы Страдивари. По данным газеты The Guardian, в мире сохранилось около 600 инструментов, созданных мастером. Большинство из них хранятся в частных коллекциях. Самой дорогой стала скрипка, которую в 2011 году продали на аукционе почти за 16 миллионов долларов.