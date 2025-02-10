Учёные впервые нашли микропластик в снегу Антарктиды

Учёные впервые обнаружили микропластик в снегу в отдалённых районах Антарктиды. Об этом заявили исследователи Британской антарктической службы. Они брали пробы у ледников Union и Schanz, передаёт «24KZ».

Анализ показал, что в одном литре снега содержится от 73 до трёх тысяч микрочастиц пластика. Большинство из них имеют размер с человеческую клетку. То есть они настолько малы, что могут легко проникать в живые организмы, утверждают учёные.

По словам эксперта Клары Манно, источником загрязнения могли стать используемые в лагерях материалы, в том числе одежда, верёвки, бутылки, упаковки и сигнальные флаги.

Содержание микропластика в последних образцах снега в 100 раз выше, чем в предыдущих исследованиях. Как утверждают авторы доклада, чем больше частиц пластмассы оседает на снег, тем сильнее он нагревается и быстрее тает.