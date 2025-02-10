Израиль полностью вывел войска из коридора Нецарим в Газе

Израиль полностью вывел свои войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа на северную и южную части, передаёт «24KZ» со ссылкой на Агентство Reuters.

Этот шаг стал частью выполнения условий соглашения о прекращении огня с ХАМАС, достигнутого 19 января.

Коридор Нецарим был создан израильской армией для ограничения передвижения палестинцев и контроля за членами ХАМАС. Несмотря на отвод войск, ЦАХАЛ продолжает контролировать Филадельфийский коридор на границе Газы с Египтом, а также буферную зону вдоль израильско-палестинской границы.