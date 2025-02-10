В Мадриде идут протесты против роста цен на жильё

Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы в знак протеста против роста цен на жильё, передаёт «24KZ».

Участники акции потребовали от властей заморозить арендные ставки и увеличить фонд социального жилья. По их словам, за последние четыре месяца средняя цена на недвижимость подскочила на 12% и достигла нового рекордного уровня — 2164 евро за квадратный метр. Среди собравшихся было много семейных людей и молодёжи.

Люди обвиняют крупные компании в искусственном завышении цен. Протестующие пообещали продолжить демонстрации, пока их требования не будут услышаны.