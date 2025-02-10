Профсоюзы США требуют остановить закрытие USAID

Генпрокуроры США требуют ограничить доступ новому ведомству Илона Маска к государственной платёжной системе. А профсоюзы подали иск на администрацию Трампа с требованием возобновить работу Агентства по международному развитию США (USAID), передаёт корреспондент «24KZ».

Выходит, что новая политика администрации Трампа вызывает сопротивление на разных уровнях — от государственных органов до общественных организаций, так как резкие изменения влияют на устоявшиеся механизмы работы.

Агрессивный курс нового президента понравился не всем, даже на высоком уровне, ведь он затрагивает государственные системы, международное сотрудничество и финансы.

Профсоюз дипломатической службы и федерация госслужащих подали иск в суд на новое руководство Белого дома. Они требуют остановить закрытие Агентства США по международному развитию (USAID). Независимое агентство создал 35-й президент Джон Кеннеди в 1961 году. За 60 лет своего существования учреждение превратилось в крупнейшего мирового донора гуманитарной помощи. На него приходится около 1% американского госбюджета, который идёт на программы развития более чем в 120 странах. А её глобальный штат насчитывает 10 тысяч сотрудников и подрядчиков. Всё началось с первых указов Трампа, когда он подписал документ о приостановке иностранной помощи на 90 дней. Новая администрация заподозрила USAID в растрате средств американских налогоплательщиков.

По итогам проверки заявлено, что организация использовала выделяемые средства в корыстных целях. Теперь агентству грозит массовое сокращение.

По информации CNN, в организации могут остаться менее 300 человек. Остальные будут отправлены в бессрочный отпуск или уволены.

Дональд Трамп, президент США:

- Посмотрите, какую работу проделал Илон Маск. Посмотрите на все акты мошенничества, которые он обнаружил в этом USAID. Больше 20 кейсов. Это катастрофа. Там есть такие махинации, в которые никто бы не поверил. Вся эта история с 100 миллионами долларов, потраченными на непонятно что. Средства направлялись в различные группы, которые вообще не должны были получать их. Я хотел бы посмотреть, какие откаты они получили. Никто не мог бы одобрить такие кейсы, только если бы не получали откаты.

СУД ВАШИНГТОНА ЗАБЛОКИРОВАЛ РЕШЕНИЕ ТРАМПА ОТОЗВАТЬ СОТРУДНИКОВ USAID

К скандалу в организации приложил руку миллиардер, по совместительству советник Трампа — Илон Маск, а также его команда в новом Департаменте эффективности правительства – ДОГЕ. Из уст предпринимателя звучали обвинения, якобы агентство финансировало разработки биологического оружия, в том числе COVID-19.

В целом, приостановка работы USAID вызвала эффект домино в международной системе гуманитарной поддержки. Агентство являлось крупнейшим донором многих проектов ООН, таких как ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа. Так миллионы людей, в том числе и в секторе Газа, оказались без американской поддержки. Но окружной суд Вашингтона временно заблокировал решение Дональда Трампа отозвать сотрудников USAID. Постановление будет действовать до 14 февраля, а 12-го числа состоится слушание по делу.

СУД НЬЮ-ЙОРКА ОГРАНИЧИЛ ВЕДОМСТВУ ИЛОНА МАСКА ДОСТУП К СИСТЕМЕ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ

Федеральный суд Нью-Йорка ограничил ведомству Илона Маска доступ к системе госфинансирования. Соответствующий иск ранее подали генеральные прокуроры 19 штатов. Они опасаются того, что учреждения здравоохранения, социальные проекты, а также инициативы по борьбе с изменением климата останутся без финансирования. Дело в том, что его департамент эффективности продолжает сканировать подозрительные контракты и выявлять лишние траты в остальных госструктурах. Миллиардер обещал сократить 2 триллиона долларов госбюджета. Получилось так, что новое ведомство стало угрожать всем остальным министерствам сокращением финансирования и персонала. А в местных СМИ произошедшее описали не иначе как «Маск взломал правительство».

В начале февраля новые сотрудники Белого дома практически получили «карт-бланш» для своей деятельности. Им предоставили доступ к государственной платёжной системе, которая находится под юрисдикцией Министерства финансов. Вскоре Маск обвинил финансовое ведомство в том, что оно одобряло платежи мошенническим и террористическим группам. Правда, детали он не уточнил. Естественно, оппозиция была возмущена тем, что конфиденциальные данные миллионов налогоплательщиков попадают в руки третьих людей.

Ричард Нил, член Палаты представителей от штата Мэриленд:

- Конгресс здесь для того, чтобы контролировать исполнительную власть и проверять её полномочия, ну, конечно, поднимать некоторые вопросы о превышении полномочий, выходящих за рамки нашей Конституции. Все едины в этом вопросе… в нашем обществе конфиденциальность должна быть наравне со свободой.

Терри Сьюэлл, член Палаты представителей от штата Алабама:

- Наши телефоны разрываются от звонков избирателей, которые в ужасе и страхе от того, что их персональные данные были переданы какому-то миллиардеру, не несущему никакой ответственности перед ними.

В США ПОДАЛИ ИСК ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА ИЗ-ЗА МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Власти нескольких городов подали иск против администрации президента США. В частности, это относится к мегаполисам, следующим политике поддержки нелегальных мигрантов, таким как Сан-Франциско, Нью-Хейвен и Портленд. Они не согласны с новыми правилами антимиграционной политики, передает телеканал CBS News.

Местные управления отказываются сотрудничать с иммиграционными службами по вопросам задержания и депортации нелегалов. А полиция, как правило, не проверяет иммиграционный статус жителей и не передаёт информацию о них федеральным властям. Между тем за первые две недели президентства Трампа из страны выслали свыше 8 тысяч человек. В основном это граждане Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

ТРАМП 2.0: ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ

А вот некоторые шаги во внешней политике Трампа можно назвать как дежавю для США. Речь идёт о выходе из ряда подразделений ООН, ВОЗ и климатического соглашения. Похожее происходило в 2018 году при его первом президентстве. Некоторые международные аналитики называют курс Трампа 2.0 не иначе как «мощным».

Другие сомневаются в том, что множество из его планов возможно воплотить в жизнь, как это было при прошлом мандате. Правда, тогда ему во многом помешала пандемия коронавируса. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что 47-й президент хочет напомнить всем об авторитете сильнейшей экономики мира и её возможностях, в том числе чтобы вынести из этого выгоду. А образ сильного лидера поднимает его авторитет и позволяет сплотить население, отмечают аналитики BBC. В итоге, политика «Америка прежде всего» менее чем за месяц с момента инаугурации получила, как мы видим, масштабный отклик.

Автор: Тамерлан Ким.