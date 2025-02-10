Мощный оползень сошёл на юго-западе Китая: есть погибший

По меньшей мере один человек погиб в результате схода мощного оползня на юго-западе Китая. Ещё 28 пропали без вести, передаёт «24KZ».

Инцидент произошёл в деревне Цзиньпин провинции Сычуань. Спасательная операция затруднена из-за продолжающихся в регионе дождей и новых оползней. В ней принимают участие более тысячи сотрудников полиции, пожарных и медицинских служб. Грязевой поток шириной около ста метров и толщиной до 20 метров разрушил 10 домов.

Во временные убежища были эвакуированы около 400 человек. Для ликвидации последствий ЧП власти Китая выделили 11 миллионов долларов.