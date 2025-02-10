Сильные снегопады накрыли северо-восток США

Мощные снегопады обрушились на северо-восточные штаты США, передаёт «24KZ».

Рекордное количество осадков выпало в штатах Нью-Йорк и Новая Англия. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 30 сантиметров. Из-за сильного обледенения отменены более восьмидесяти рейсов в аэропортах Бостона.

Ожидается, что задержки и сбои в перелётах продлятся там до выходных. Также нарушено движение железнодорожного транспорта.

В городе Сомервилл пассажирский поезд столкнулся с другим составом, который ожидал отправки на станции. В результате пострадали 5 человек, несколько вагонов сошли с рельсов.