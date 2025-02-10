Вывод войск из коридора Нецарим: сотни палестинцев возвращаются домой

Сотни палестинцев возвращаются в северную часть Газы после вывода израильских войск, передаёт «24KZ».

Кадры, на которых люди с вещами идут по узкой улице, опубликовало Агентство Associated Press.

По данным местных властей, меньше чем за сутки в регион вернулись почти полмиллиона человек. Многие из них шли пешком. Автомобили пропускают после специальной проверки на наличие оружия. Её проводят сотрудники египетских и американских частных охранных компаний.