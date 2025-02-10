Казахстанский дизайнер дебютировала с показом в Париже

Молодой казахстанский дизайнер Айгерим Алтынбаева представила свою дебютную коллекцию в Париже. Показ прошёл в знаковом для мировой моды месте — в историческом отеле «Ритц», передаёт «24KZ».

Айгерим является выпускницей лондонского Coventry University, где она получила диплом дизайнера одежды. Её дипломная работа завоевала первое место на международном конкурсе в Сингапуре. Во Францию дизайнера пригласили представить её первую коллекцию в рамках мероприятий, посвящённых Парижской неделе моды.

Дебют казахстанки удался: гости показа высоко оценили творчество молодого кутюрье, отметив, как деликатно Айгерим Алтынбаева смогла вплести отсылки к традиционному искусству Азии в современный уличный стиль одежды.

Мелисса Дукуре, модель:

- Мне очень понравилась коллекция, потому что в ней есть чувствительность, нежность, она очень женственная. Мне кажется, что дизайнер смотрел много исторических фильмов, потому что там чувствуется вдохновение Средневековьем — много воланов, много золотого цвета.