ЕС выделил Узбекистану €8,8 млн на восстановление земель в бассейне Аральского моря

Евросоюз выделил Узбекистану грант на 8,8 миллионов евро для восстановления земель в бассейне Аральского моря. Масштабный экологический проект запустят в ближайшее время, передаёт «24KZ».

На эти деньги в регионе планируют создать защитные лесополосы, которые будут препятствовать опустыниванию земель. Восстанавливать природу планируют за счёт высаживания плодовых деревьев и кормовых культур. Кроме того, специалистов Агентства лесного хозяйства Узбекистана и местных фермеров обучат эффективному планированию землепользования.

Особое внимание в реализации проекта уделят Каракалпакстану. Регион сильнее всех пострадал от последствий экологической катастрофы. Всего в неблагоприятных экологических условиях Приаралья живут около 4 миллионов человек.

Отметим, с 2023 года Казахстан и Узбекистан также реализуют совместный проект по восстановлению экосистемы Аральского моря. На сегодняшний день Узбекистан озеленил 1,7 миллиона гектаров, высадив саксаул и другие растения. В Казахстане показатель приближается к миллиону гектаров. Это помогает значительно сократить количество пыльных бурь и постепенно восстанавливать экосистему региона.

Зиновий Новицкий, доктор сельскохозяйственных наук:

- На осушённом дне Аральского моря мы работаем уже более 40 лет. Но начиная с 2018 года у нас начала прорабатываться государственная программа по освоению осушённого дна. Эта программа разработана по инициативе и под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва. На сегодняшний день нами создано 1 миллион 730 тысяч гектаров защитных лесных насаждений. Для их создания мы применяли методы и технологии, разработанные в Научно-сельском институте лесного хозяйства.