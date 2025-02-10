ООН: свыше 12 млн сирийцев находятся на грани голода

Проблема продовольственной безопасности остаётся актуальной в более чем 80 странах мира. Около 340 миллионов человек находятся на грани голода, и эта цифра продолжает расти. Особенно тяжёлая ситуация в странах Африки, а также в Йемене и Сирии, передаёт корреспондент «24KZ».

Проблема продовольственной безопасности остро стоит в Сирии. Основные причины: ослабление экономики после длительной гражданской войны, сильная засуха и инфляция. Эти факторы в совокупности делают продовольственную ситуацию в ближневосточной стране одной из самых тяжёлых в мире.

На сегодня, по данным ООН, от нехватки еды там страдают более половины населения страны — почти 15 миллионов человек. Из них два с половиной миллиона находятся на грани голода. Государство сильно зависит от импорта, и из-за роста цен на мировом рынке и обесценивания национальной валюты многим семьям недоступны мясо и другие базовые продукты питания.

Маруа, местная жительница:

- Нам бывает сложно найти хоть какую-то еду. У меня 5 детей. Они страдают от нехватки витаминов и белка. Мы забыли, какое на вкус мясо.

ООН: В СУДАНЕ УСИЛИВАЕТСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Аналогичная ситуация сложилась и в Судане.

По данным ООН, в стране от острой нехватки продовольствия страдают более 24 миллионов человек. Из них более 600 тысяч систематически недоедают. В нескольких регионах Судана уже зафиксированы случаи голода. Особенно сложная ситуация сложилась в регионе Северный Дарфур. Гуманитарную катастрофу там спровоцировала продолжающаяся более 20 месяцев гражданская война. Гуманитарные организации не могут доставлять помощь в зоны активного военного конфликта, где проживают порядка 9 миллионов человек.

Бет Бекдол, первый заместитель Генерального директора ФАО ООН:

- Последний наш анализ данных показывает, что половина населения, или 24,6 миллиона человек в Судане, сталкивается с острой нехваткой продовольствия. Это на 3,5 миллиона человек больше, чем в июне 2024 года. Основные причины кризиса — это вооружённый конфликт и вынужденное перемещение жителей.

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Ежегодно число стран, страдающих от продовольственного кризиса, растёт. Сегодня от острого недоедания страдают 343 миллиона человек из 74 стран. Этот показатель на 10% больше, чем годом ранее. 2 миллиона от этого числа находятся на грани катастрофического голода. Это жители сектора Газа, Судана, Гаити, Йемена, Сирии и Мали.

По данным ООН, для решения кризиса потребуется 17 миллиардов долларов. Сумма позволит обеспечить продовольствием свыше 120 миллионов человек. По данным организации, гуманитарные потребности растут на фоне военных конфликтов, неравенства и экономических потрясений. Усугубляют ситуацию постоянное перемещение беженцев и природные катаклизмы.

Авторы: Асель Абдыкалыкова, Асия Нурлыбаева.