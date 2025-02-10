Алматы возглавил престижный ежегодный рейтинг

Алматы возглавил топ-25 лучших мест для путешествий в этом году по версии CNN Travel, передаёт «24KZ». Этот престижный ежегодный рейтинг включает самые привлекательные направления для туризма по всему миру.

Город привлек внимание своим разнообразием: от вкусной еды в неономадовском стиле и насыщенной ночной жизни до культурных достопримечательностей и близости к живописной природе. Эксперты также отметили удобное географическое положение и визовую доступность.

По мнению экспертов, Алматы также подходит для удалённой работы благодаря развитой инфраструктуре – в городе много коворкингов, кофеен с интернетом и удобными зонами для работы.

О том, как ежегодно CNN составляет свой топ-лист туристических направлений, рассказала канадский журналист и продюсер Карла Криппс.

Карла Криппс, старший продюсер CNN Travel:

- Когда мы составляем такой список, мы исследуем удобства, созданные для путешественников. Например, каково состояние аэропорта в этом городе, он новый или был модернизирован? Это очень важный фактор. Также мы оцениваем, насколько развита и удобна инфраструктура. Учитываем и то, какие интересные фестивали, концерты известных артистов или выставки будут проходить в городе. Мы тщательно анализируем все эти факторы. Затем собираются предложения от представителей CNN в каждом городе. Они приводят факты и защищают свои утверждения в редакции. Список составляют 12 профессионалов со всего мира, пишущих на тему туризма. В этом году Алматы был признан одним из самых достойных туристических направлений, полностью соответствующих всем нашим критериям.