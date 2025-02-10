Подсолнухи как новый туристический бренд Бангладеш

Фермер из Бангладеш сделал ставку на выращивание подсолнухов, превратив цветущие поля не только в источник урожая, но и в туристическую достопримечательность, сообщает «24KZ».

В городе Шерпуре один из таких участков стал местом притяжения для путешественников и местных жителей. Аграрий Секандар Али, который несколько лет подряд засевает поля подсолнухами, рассказал, что с каждым годом интерес к его делу растет. Чтобы поддерживать свой сад в хорошем состоянии и компенсировать возможный ущерб, он организовал продажу билетов для посетителей, желающих насладиться ярким пейзажем и сделать красивые снимки.

Отметим, что интерес к подсолнухам в Бангладеш растет не только из-за их красоты, но и благодаря экономическим факторам. В стране есть спрос на подсолнечное масло, популярность которого возросла на фоне роста цен на соевое и пальмовое масла.

Секандар Али, фермер:

- С тех пор как цветы распустились, в сад каждый день приходит множество людей. Ранее я уже выращивал подсолнухи и получал за это хороший доход. Поэтому сейчас решил заняться этим снова, а также организовал продажу билетов, благодаря чему получаю дополнительные деньги. Плюс ко всему Управление сельского хозяйства страны выделяет нам семена и удобрения. Мы, фермеры, тоже вкладываем свои деньги – в среднем по 300 долларов на акр.

Фарзана Йасмин, туристка:

- Честно говоря, вряд ли кто-то приедет издалека только ради того, чтобы посмотреть на подсолнухи. Но именно здесь невероятно красиво. На прошлой неделе по дороге в Шерпур я увидела этот цветущий сад. Тогда я решила заехать сюда и насладиться этим видом.