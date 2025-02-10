Студенты во Франции получили литературу для изучения казахского языка

В парижском Национальном институте восточных языков и цивилизаций INALCO второй учебный год преподают казахский язык, сообщает «24KZ». Интерес к Центральной Азии и Казахстану среди студентов продолжает расти, отмечают в вузе.

В поддержку изучения языка Посольство Казахстана во Франции передало институту специализированные учебники, а также художественные книги, переведенные на французский. Они пополнят фонды университетской библиотеки BULAC, которой пользуются студенты 7 вузов Парижа.

Кроме того, посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова рассказала студентам об онлайн-курсах казахского языка для иностранцев. Доступ к ним открыт бесплатно, что позволит еще большему числу желающих освоить язык.

Катрин Пужоль, профессор Национального института восточных языков и цивилизаций INALCO:

- В Институте восточных цивилизаций и языков насчитывается 500 языков, так что есть большие традиции по их изучению. Нужны лишь инструменты. И этот дар стал большим шагом к развитию казахского языка в институте INALCO. Вы сегодня видели много студентов, которые пришли поучаствовать в передаче книг. Изучение казахского у нас существует второй год, и число заинтересованных студентов потихоньку растет. Это очень хорошо.

Куралай Калиева, преподаватель казахского языка:

- У студентов большая готовность к изучению казахского языка, чтобы мочь на нем читать и говорить. Среди них есть будущие ученые, которые сейчас работают над магистерскими, докторскими диссертациями. Их исследования посвящены Центральной Азии, в том числе Казахстану, исследования касаются разных сфер: культуры, истории, географии. И этим людям для успешного проведения их научной работы наши книги будут очень полезны.