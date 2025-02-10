Новые тарифы Китая на товары из США вступили в силу

Новые тарифы Китая на ряд американских товаров вступили в силу, сообщает «24KZ». Пошлины на импорт угля и сжиженного газа составили 15%, на нефть, сельхозтехнику и автомобили – 10%.

Кроме того, Китай объявил о дополнительных мерах экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам, молибден, висмут и другие редкие металлы, которые лежат в основе ряда современных технологий: от возобновляемых источников энергии и бытовой электроники до военно-промышленной продукции.

Напомним, меры стали ответом Пекина на политику президента США Дональда Трампа. Ранее Вашингтон ввел тарифы на товары из КНР в размере 10%.