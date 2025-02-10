Пожары в Аргентине уничтожили за сутки более 3 тысяч га леса

Крупные лесные пожары охватили аргентинскую провинцию Рио-Негро, сообщает «24KZ». Площадь возгорания за сутки превысила 3 тысячи гектаров.

В результате разгула стихии погиб по меньшей мере один человек. Огонь уничтожил более сотни жилых домов, местное население эвакуируется.

В тушении участвуют десятки спасателей, задействована авиация – вертолеты сбрасывают воду на очаги возгорания. Однако борьбу с огнем осложняют аномальная жара и сильный ветер.

Лесные пожары в Аргентине вспыхнули в конце прошлой недели. Тогда больше всего пострадали провинции Неукен и Чубут. Там огонь уничтожил более 25 тысяч гектаров территории.