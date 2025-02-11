Свыше 1 млн жителей Газы получили продовольственную помощь с начала перемирия

Свыше миллиона жителей сектора Газа получили продовольственную помощь с начала перемирия между Израилем и ХАМАС, передает «24KZ».

Продукты питания в анклав доставили Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, также известное как БАПОР, и Всемирная продовольственная программа. Большая часть груза поступила в сектор через три контрольно-пропускных пункта на юге региона. Кроме того, БАПОР открыла 10 новых убежищ для вынужденных переселенцев, которые возвращаются на север Газы. Там им предоставляют палатки, одеяла, теплую одежду, средства гигиены и лекарства.

Напомним, перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу 19 января. По оценкам ООН, за это время в анклав прибыли почти 13 тысяч грузовиков с гумпомощью.