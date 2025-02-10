ИИ в образовании: как новые технологии меняют школы по всему миру

В школах Тайваня внедрили учебники на базе искусственного интеллекта, сообщает «24KZ». Технология проходит испытания в нескольких образовательных учреждениях. В будущем их количество планируют увеличить. С этого года ноу-хау появится и в школах Южной Кореи. Разработкой книг занимаются местные технологические гиганты.

В школах Тайваня внедряют учебники на базе ИИ

В школах Тайваня внедряют учебники на базе искусственного интеллекта. Технология помогает лучше вовлекать детей в процесс обучения и позволяет преподавателям корректировать учебный материал в режиме реального времени. Над созданием ноу-хау в течение нескольких лет работали ведущие технологические компании и лучшие преподаватели страны.

Инновационный инструмент в режиме реального времени генерирует вопросы по заданной теме и анализирует ответы учеников. Программа анализирует персональную успеваемость каждого школьника и отмечает области, которые требуют более углубленного изучения. Они особенно эффективны для изучения естественных наук, технологий, инженерии и математики.

Создатели надеются научить детей применять креативное мышление для решения проблем и находить для этого подходящие модели ИИ.

В школах Южной Кореи введут цифровые учебники с ИИ

В школах Южной Кореи в 2025 году введут цифровые учебники с искусственным интеллектом. Планшеты будут помогать учащимся в изучении математики, английского языка и информатики. Программа также поможет определить уровень способностей школьника. А при изучении английского языка будет распознавать звуки, подберет урок для учащегося по уровню его знания и отработает с ним произношение.

Разработкой книг занимаются местные технологические гиганты, такие как LG и Samsung.

Школы с так называемыми «классами будущего» оснастят специальными роботами, которые смогут отвечать на вопросы учеников и выполнять задания: например, воспроизводить музыку. Разработчики считают, что инновации заложат основу для персонализированного обучения.

В школах Италии введут помощников на базе ИИ

В школах Италии устанавливают виртуальных помощников на базе ИИ. Это экспериментальный проект, который не только помогает разнообразить учебный процесс, но и снижает нагрузку на педагогов.

Главное преимущество программы – возможность уделить больше времени каждому ученику, акцентируя внимание на пробелы в образовании. Кроме того, ожидается, что ИИ-системы позволят педагогам уделять больше внимания интеграции детей с ограниченными возможностями и школьникам с плохим знанием итальянского языка. В 2024 году власти Италии выделили 1 млрд евро для поддержки проектов в области ИИ.

Авторы: Асель Абдыкалыкова, Жулдыз Атагельдиева.