Президент Румынии уходит в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис уходит в отставку 12 февраля. Об этом политик сообщил после того, как ультраправые партии страны пригрозили инициировать процедуру его импичмента, передает «24KZ».

Они утверждают, что Йоханнис нарушает Конституцию, оставаясь на посту более двух пятилетних сроков. Между тем, по словам главы государства, досрочная отставка позволит избежать политического кризиса и негативных последствий на международной арене. Исполняющим обязанности лидера страны будет председатель сената Илие Болжан.

Напомним, полномочия Йоханниса истекли еще 21 декабря прошлого года. Месяцем ранее в стране должны были выбрать нового президента. По итогам первого тура победу одержал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты из-за подозрений иностранного вмешательства в выборы, подкупа избирателей и отмывания денег. В результате нового главу государства так и не выбрали, и Йоханнис продолжил исполнять свои обязанности. Повторные президентские выборы состоятся 4 мая.